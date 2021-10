Spécial Chandeleur. Quelle est votre meilleure recette de crêpe ?

Escale à la crêperie l'Île noire, sur la rive gauche

Un restaurant qui réunit les amateurs de crêpes et les tintinophiles.

Il est installé au 89, rue Lafayette à Rouen avec d'excellentes recettes !

Dans ce podium spécial Chandeleur, direction la rive gauche de Rouen et la crêperie l'Île noire, rue Lafayette. Le décor rappelle tantôt la cambuse d'un bateau en bois tantôt le cabinet des curiosités cher aux lecteurs d'Hergé. Le propriétaire, gérant et crêpier Cyrille Daniel ne va-t-il pas jusqu'à arborer la barbe du capitaine Haddock ? Mais, en tintinophile averti (amateur de Tintin) notre homme n'oublie pas de préciser que L'île Noire est un album d'avant l'arrivée du marin soiffard dans les aventures du célèbre reporter. Une étagère de rhums exotiques et parfumés fait le lien entre la BD et la gastronomie du lieu, ces breuvages représentant un contrepoint dans les recettes et se consommant dans la modération.

Mais, nous sommes ici pour le menu crêpes. Salée à la farine de blé noir en mode galette ou sucrée à la farine de froment en mode dessert. Notre crêpier ajoute à la pâte de cette dernière une pointe de vanille. Mais son coup de cœur demeure pour la galette Kraz qui présente la performance d'être à la fois onctueuse et craquante. Le secret du chef pour ce tour de force ? La qualité et la quantité calibrée du beurre salé ajouté après cuisson. Tout un art pour réaliser des crêpes parfaites !

Les mardis et les jeudis soirs un menu spécial galettes complètes (œuf, emmental, jambon) à volonté est proposé. Ces soirs-là le gourmet se fait gourmand !