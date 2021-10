Bayeux. Municipales. Patrick Gomont se déclare pour un quatrième mandat

À 59 ans, Patrick Gomont, est candidat à sa succession pour entamer un quatrième mandat à la tête de la ville de Bayeux. Maire depuis 2001, il a officialisé sa candidature ce jeudi 23 janvier, avec quelques grandes orientations comme l'environnement, qui sera géré par le futur premier adjoint (Arnaud Tanquerel, en charge des sports, pourrait occuper ce poste). "Depuis 2008, on a amorcé le zéro phytosanitaire. On a installé 11 km de pistes cyclables dans notre schéma vélo, des éclairages LED, des ruchers, etc." Par son slogan "Bayeux, un temps pour elle, un temps pour vous", Patrick Gomont veut aussi renforcer le lien social. La liste sera modifiée en ce sens. "On renouvelle la liste à plus de 40 % avec des élus qui n'ont pas plus de 70 ans, explique-t-il. Je ne juge pas sur l'âge, mais un mandat c'est long, il faut être en forme et solide." Face à cet élu pas encarté mais centriste, une liste citoyenne "Bayeux Demain !" mobilisée face à l'urgence climatique s'est constituée. Philippe Chapron est quant à lui représentant du Rassemblement National. Jean-Marie Séronie (représentant de l'opposition sortante) a quant à lui annoncé qu'il ne se présenterait pas aux municipales de mars prochain.