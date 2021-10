Football. Deux gros matchs à venir : semaine capitale pour le HAC

Le Stade océane change de couleurs. Après avoir soutenu les Rouge et Noir de Gonfreville-l'Orcher le samedi 18 janvier lors des 16es de finale de la coupe de France (défaite 2-0 face à Lille), l'enceinte et les joueurs du HAC vont recevoir deux équipes en l'espace de quelques jours : Troyes, 3e de ligue 2 (avant les matchs de la 21e journée), le lundi 27 janvier, et Lens, dauphin de Lorient, le vendredi 31 janvier.

Pour les deux premières rencontres à domicile de l'année, les joueurs de Paul Le Guen vont tenter de confirmer leur succès obtenu à Niort, le vendredi 10 janvier. Pour ce faire, ils pourront compter sur le meilleur buteur du championnat (18 buts), leur coéquipier Tino Kadewere, vendu cet hiver à Lyon mais prêté au club doyen jusqu'à la fin de la saison. Il reste 18 rencontres à disputer. Le HAC est 6e avec 32 points, Troyes dispose de 38 unités alors que Lens en compte 41. Ces deux formations semblent réussir aux joueurs de Paul Le Guen. Cette saison, lors de la phase aller, le HAC s'était imposé dans l'Aube et chez les Sang et Or. Méfiance quand même !