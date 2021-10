Caen. Municipales. Yannick Jadot (EELV) "C'est une ville prenable, évidemment"

Mercredi 22 janvier, l'eurodéputé vert Yannick Jadot est venu soutenir la liste Rassemblement écologiste et citoyen portée par Rudy L'Orphelin pour les élections des 15 et 22 mars prochains à Caen. Au programme de la journée : visite de la Maison du vélo, balade et rencontre avec les soutiens de la liste. L'occasion également pour Yannick Jadot d'affirmer la place de la liste écologiste à Caen. "Évidemment que c'est une ville prenable ! On est là pour montrer qu'il y a une alternative qui est possible. Toutes ces élections se font autour de l'écologie, alors est-ce qu'on fait confiance au maire sortant qui découvre l'écologie au moment de la campagne ou est ce qu'on fait confiance aux écologistes qui portent depuis des années ces solutions ?"

Selon lui, Rouen est également une ville où les écologistes pourraient sortir vainqueurs, comme dans de nombreuses villes du pays d'ailleurs, dans cette campagne municipale. "Partout, la question écologique est au cœur des élections municipales et les écologistes sont prêts dans ce moment d'urgence par rapport aux enjeux du climat."