Saint-Lô. Municipales. François Brière brigue un second mandat

"Ma motivation est intacte", clame François Brière le maire divers droite de Saint-Lô, qui a annoncé officiellement ce mardi 21 janvier sa candidature à un second mandat pour les élections municipales de mars prochain. Il dévoilera sa liste mi-février, sur laquelle on devrait retrouver des élus déjà en place, mais aussi, un peu plus de la moitié de nouveaux noms. Une liste élaborée avec soin, aux sensibilités politiques diverses. Pour rappel, le début de son premier mandat avait été chaotique, marqué par les départs tonitruants de plusieurs élus de la majorité.

Aujourd'hui, le maire de Saint-Lô met en avant des enjeux forts : le cadre de vie, le logement, la mobilité, l'environnement, sans oublier Saint-Lô Agglo.

Pour le moment, François Brière ne se déclare pas candidat à la présidence de l'agglomération, mais se dit prêt "à envisager cette hypothèse s'il est réélu, alors que les enjeux de Saint-Lô Agglo sont importants pour la ville de Saint-Lô."

Deux autres candidats se sont déclarés pour ces municipales à la ville préfecture de la Manche, Emmanuelle Lejeune et Philippe Villeroy, tous les deux conseillers municipaux d'opposition.