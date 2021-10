Manche. Gelées et brouillards givrants au petit matin le mardi 21 janvier

Les gelées seront plus fréquentes en fin de nuit et au petit matin de ce mardi 21 janvier pour le sud-Manche, jusqu'à - 3°C en fond de vallée, avec des brouillards givrants possibles dans les zones humides. Les gelées se limitent entre 2 et -2°C pour le Cotentin, selon les éclaircies nocturnes.