Municipales. Le Rassemblement national présente une liste

Le Rassemblement national dévoile sa première tête de liste dans l'Orne. Romain Barelle est candidat à Argentan, où le jeune homme explique habiter depuis un peu moins d'un an. Aux municipales de 2014 à Argentan, le Front national avait à l'époque fait un score de presque 20 %. Âgé de 30 ans, encarté FN, puis RN depuis 2007, cet ancien conseiller municipal de Sotteville près de Rouen où vivent ses parents, s'est mis à vraiment militer lorsque Marine Le Pen est arrivée à la tête du parti. Il est aussi conseiller régional de Normandie depuis décembre 2019 et il exerce la profession d'attaché parlementaire du député européen RN Nicolas Bay.

Romain Barelle a débuté sa campagne électorale en porte à porte et sur le marché, où il distribue un sondage auprès de la population d'Argentan sur sept thèmes (tranquillité publique, immigration, ville, cadre de vie, fiscalité, logement, école) qui formeront sans doute les grands thèmes de son programme. Le candidat explique que sa volonté est de " bouter le Parti socialiste hors d'Argentan, pour réveiller cette ville".

Aux municipales de 2014, les têtes de liste élues du FN à Argentan avaient aussitôt démissionné, car elles ne souhaitaient s'impliquer uniquement en cas de victoire. Cette fois-ci, Romain Barelle explique vouloir s'ancrer localement. "J'ai Argentan au cœur", déclare-t-il. Partisan des référendums et consultations de la population, il lance un appel aux bonnes volontés qui veulent s'impliquer sur sa liste. On sait pour le moment que "les plus motivés de 2014 y seront". Romain Barelle détaillera son programme en février, "en présence d'une personnalité du Rassemblement national". Le numéro 3 de sa liste sera Noël Pinson, actuel conseiller municipal RN.

Trois autres listes (Houllier, Léveillé, Carpentier) se sont déjà dévoilées, à Argentan.