En ce moment DèS QUE J'TE VOIS VANESSA PARADIS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Municipales. Le Rassemblement national présente une liste

Pour les élections municipales de mars 2020, le Rassemblement national annonce sa première liste dans l'Orne, à Argentan.

Publié le 16/01/2020 à 17h11, mis à jour le 04/09/2025 à 10h49 - Par Eric Mas
Municipales. Le Rassemblement national présente une liste
Nicolas Barelle, 30 ans, est tête de liste Rassemblement national pour les élections municipales de mars 2020 à Argentan. - Eric Mas

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le Rassemblement national dévoile sa première tête de liste dans l'Orne. Romain Barelle est candidat à Argentan, où le jeune homme explique habiter depuis un peu moins d'un an. Aux municipales de 2014 à Argentan, le Front national avait à l'époque fait un score de presque 20 %. Âgé de 30 ans, encarté FN, puis RN depuis 2007, cet ancien conseiller municipal de Sotteville près de Rouen où vivent ses parents, s'est mis à vraiment militer lorsque Marine Le Pen est arrivée à la tête du parti. Il est aussi conseiller régional de Normandie depuis décembre 2019 et il exerce la profession d'attaché parlementaire du député européen RN Nicolas Bay.

Romain Barelle a débuté sa campagne électorale en porte à porte et sur le marché, où il distribue un sondage auprès de la population d'Argentan sur sept thèmes (tranquillité publique, immigration, ville, cadre de vie, fiscalité, logement, école) qui formeront sans doute les grands thèmes de son programme. Le candidat explique que sa volonté est de " bouter le Parti socialiste hors d'Argentan, pour réveiller cette ville".

Aux municipales de 2014, les têtes de liste élues du FN à Argentan avaient aussitôt démissionné, car elles ne souhaitaient s'impliquer uniquement en cas de victoire. Cette fois-ci, Romain Barelle explique vouloir s'ancrer localement. "J'ai Argentan au cœur", déclare-t-il. Partisan des référendums et consultations de la population, il lance un appel aux bonnes volontés qui veulent s'impliquer sur sa liste. On sait pour le moment que "les plus motivés de 2014 y seront". Romain Barelle détaillera son programme en février, "en présence d'une personnalité du Rassemblement national". Le numéro 3 de sa liste sera Noël Pinson, actuel conseiller municipal RN.

Trois autres listes (Houllier, Léveillé, Carpentier) se sont déjà dévoilées, à Argentan.

 

Galerie photos
Nicolas Barelle, 30 ans, est tête de liste Rassemblement national pour les élections municipales de mars 2020 à Argentan. - Eric Mas

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Municipales. Le Rassemblement national présente une liste
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple