Hockey sur glace. Division 1 : Les Drakkars remportent le choc face à Chambéry

Ce samedi 11 janvier, le Hockey Club de Caen, deuxième du championnat accueillait les Éléphants de Chambéry, quatrième du championnat. Ils l'ont emporté 1-0.

Le match

Les Drakkars ont entamé le match de la meilleure des manières. Très appliqués, ils ont enchaîné les occasions sans laisser le temps à Chambéry de respirer. Les Caennais, libérés malgré la pression d'un match important, sont logiquement passés devant au score. Eric Aurard va profiter d'un cafouillage pour propulser le palet au fond des filets et permettre aux Normands de prendre l'avantage (1-0, 13'). Chambéry, complètement asphyxié, ne se montre pas dangereux dans le premier tiers-temps.

Des Drakkars solidaires

La seconde période démarre avec le même rythme, mais les Caennais n'ont pas profité de leurs nombreuses situations pour creuser l'écart. Ce manque d'efficacité a permis à Chambéry de s'accrocher et de continuer à y croire. À la pause, Caen conserve son avance mais la partie est plus équilibrée (1-0, 40'). Les Normands montrent une grosse solidarité défensive au retour des vestiaires. Ils ont également pu compter sur un Ronan Ouemener, auteur de plusieurs parades rassurantes en fin de match. Dans la difficulté, les Drakkars ont fini par remporter ce choc 1-0 et enchaînent avec une troisième victoire de suite.

Les buteurs

Caen : Eric Aurard (Aleksi Makela, Loup Benoit, 13')

Le prochain rendez-vous

Pour le prochain match, les Drakkars se déplaceront à Nantes pour y disputer la 18e journée du championnat. Le match aura lieu le samedi 18 janvier (18 heures).