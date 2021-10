GDE à Nonant le Pin: la Ministre de l'écologie décide d'une "Mission d'expertise complète"

On reparle de l'implantation (qui est en cours) d'un centre de stockage de déchets industriels et automobiles à Nonant le Pin, par GDE, à la porte des plus prestigieux haras français.

D'où la mobilisations d'opposants à ce projet, depuis quelques mois.

Le député (assimilé PS) de la 3ème circonscription de l'Orne Yves Goasdoué, et un représentant de la Région Basse-Normandie, ont été reçus ce lundi après-midi, par la Ministre de l'écologie, Delphine Batho, à Paris.

La Ministre va confier une « mission d'expertise complète », au nouveau préfet de l'Orne, Jean-Christophe Moraud.

Le communiqué complet publié à l'issue de cette réunion, est reproduit ci-dessous:

Yves Goasdoué, Député de la 3ème circonscription de l’Orne et un représentant de Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-Normandie, ont rencontré ce jour la Ministre du développement durable, de l'écologie et de l'énergie, Mme Delphine Batho, à propos du dossier GDE de Nonant-le-Pin.

"Saisie par nos soins du préoccupant dossier d'implantation d'une décharge et centre de tri par le groupe GDE à Nonant-le-Pin, Mme la Ministre s'est montrée particulièrement attentive et préoccupée par ce dossier" ont-ils pu déclarer à l'issue du rendez-vous.

Parfaitement informée des tenants et aboutissants de l'implantation d'une décharge de déchets ultimes automobiles en plein cœur des haras ornais, la Ministre a rappelé que ce dossier, instruit depuis 1996, a fait l'objet d'un jugement favorable à l'entreprise en date du 18 février 2011. Elle constate que ce jugement n'a pas été frappé d'appel par la Ministre de l'écologie de l'époque, Mme Kosciusko Morizet, ce qui aurait pu empêcher tout démarrage des travaux.

Mme la Ministre a précisé qu'elle confiera une mission d'expertise complète, dès son installation, au nouveau Préfet de l'Orne, Jean-Christophe Moraud.

"Pour ce qui nous concerne, nous resterons vigilants et mobilisés pour que ce projet, qui n'aurait jamais du voir le jour, soit abandonné dans le cadre d'un accord général entre l'industriel et les pouvoirs publics" ont déclaré Laurent Beauvais et Yves Goasdoué.





