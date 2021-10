Hérouville . Le bien-être animal s'invite dans la campagne des municipales

La cause animale s'invite dans la campagne des municipales, à Hérouville-Saint-Clair. Dans la commune de 22 000 habitants, une douzaine de citoyens espèrent pouvoir porter les couleurs du Parti animaliste aux élections des 15 et 22 mars. Aux dernières européennes, cette formation avait récolté 3,56 % des voix, "alors qu'il n'y avait qu'une affiche sur un panneau", souligne Christian Leroux-Dennebourg, qui fait partie de ces néo-militants, "pas tous adhérents d'un mouvement animaliste mais sensibles à ces idées".

Trente-cinq noms à trouver

En attendant une reconnaissance officielle par les instances nationales du parti, ils sont déjà quelques-uns à s'être rendus sur les marchés ces dernières semaines. Ils se positionnent aussi comme une alternative au vote blanc ou à l'abstention. "Certains citoyens sont désabusés par la vie politique. Ils ont envie de voter, mais ne savent pas pour qui. Nous, on se bat pour quelque chose", poursuit Christian Leroux-Dennebourg.

Il évoque ainsi la création d'une délégation municipale dédiée à la cause animale, l'instauration de repas vegan à la cantine, la création d'espaces de liberté pour les animaux, la nécessité de s'opposer à la venue de cirques avec animaux, etc. Pour former une liste à Hérouville, il faudra 35 noms. "Si on ne parvient pas à les rassembler, nous prendrons contact avec les têtes de liste pour leur soumettre une charte ou des propositions en faveur du bien-être animal."

(Contact : animalliste.herouville@gmail.com)