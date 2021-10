Rouen. Municipales : Nicolas Mayer-Rossignol dévoile les priorités de son programme

Les grandes priorités de Nicolas Mayer-Rossignol se précisent. Le socialiste, à la tête du collectif citoyen Fier.e.s de Rouen qui revendique 2 300 membres, dont 500 contributeurs actifs, les a résumées en trois axes, le lundi 6 janvier. Il souhaite pour son mandat une ville écologique, humaine et créative. Dans tous les cas, le candidat veut faire de Rouen une référence, un exemple, usant de la métaphore sportive pour faire "passer Rouen en ligue des champions".

Sur l'écologie, NMR a détaillé des objectifs d'ici la fin de son mandat en 2026, comme diviser par deux le nombre de jours de dépassement des seuils de pollution pour la qualité de l'air ou devenir un territoire zéro artificialisation sur la Métropole. L'ancien président de la Région Haute-Normandie semble d'ailleurs avoir revu sa copie sur le projet de Contournement est de Rouen, dont il conteste la formule actuelle à péage. "Aujourd'hui, ça ne me paraît pas être une priorité. La priorité de notre territoire en termes d'infrastructures, c'est clairement le train", détaille-t-il. Parmi ces autres propositions en matière d'écologie, l'ingénieur veut tripler le kilométrage de pistes cyclables, expérimenter la gratuité des transports le samedi ou encore créer une COP permanente. "On pourrait l'appeler comité Thunberg", évoque-t-il, avec notamment la participation de jeunes, d'associations et de citoyens qui seraient tirés au sort.

Sur l'aspect d'une ville plus humaine, Nicolas Mayer-Rossignol souhaite expérimenter sur les quartiers prioritaires le dispositif zéro chômeur de longue durée. Le candidat évoque aussi "un plan Marshall" pour les écoles de la ville. En termes de politique sportive, NMR souhaite faire de Rouen la capitale du sport féminin. Il souhaite aussi l'expérimentation du permis de louer, comme cela se prépare déjà à Elbeuf et Saint-Étienne-du-Rouvray.

Une grande fête du fleuve

Enfin, pour le volet ville créative, le candidat compte s'appuyer davantage sur les associations à qui "il faut faire confiance", en les libérant de la paperasse par des conventions pluriannuelles ou encore en apportant l'expertise des services publics sur des questions comptables ou juridiques. L'économie circulaire serait aussi favorisée, avec la résorption des friches industrielles, le développement de l'agriculture urbaine ou encore du transport fluvial, y compris dans la longueur.

Le candidat évoque enfin une nouvelle grande fête populaire autour du fleuve, avec des manifestations culturelles et sportives et de grands concerts gratuits.