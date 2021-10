Seine-Maritime. Mission reconquête réussie pour Rouen givrée

L'objectif avoué était de faire oublier les samedis de manifestation et les suites de l'incendie de Lubrizol. Sur ce point, l'opération Rouen givrée a été une réussite avec son programme d'animations dans le centre-ville, selon Bruno Bertheuil, adjoint au maire en charge du commerce : "Nous n'avons pas encore les chiffres de la fréquentation ou le chiffre d'affaires, mais déjà il y avait beaucoup de monde dans les rues, et les quelques retours que j'ai sont également très bons." Pour obtenir les chiffres officiels, il faudra attendre encore quelques semaines et les résultats d'une enquête menée par un organisme indépendant.

La parade encore plébiscitée

Parmi les motifs de satisfaction, les efforts d'illumination et de décoration du centre-ville ont été appréciés, "notamment sur les réseaux sociaux", apprécie l'élu. Pour sa deuxième édition, la grande parade de Noël a également attiré beaucoup de passants tout au long de son parcours. "Il devrait bien y avoir une troisième parade l'an prochain, mais il faut encore trouver des partenaires pour le financement", annonce Bruno Bertheuil.