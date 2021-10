Gotye publie une nouvelle version de "Somebody that I used to know"

Le chanteur s'est en fait inspiré des vidéos de reprises de son titre, pour en faire une seule et unique nouvelle version.



Gotye a mêlé des dizaines d'interprétations de son morceau dans le même clip, offrant à ses fans l'occasion de se retrouver dans sa vidéo, et proposant ainsi une version originale et intéressante de "Somebody that I Used to Know".



Un mash-up qui devrait plaire même à ceux qui en ont assez d'entendre la fameuse chanson!

Il s'est lui même inspiré de Kutiman's Thru-You project