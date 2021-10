Rihanna devant Lady Gaga sur les réseaux sociaux

En additionnant ses followers sur Twitter (23,8 millions) et ses fans sur Facebook (59,6 millions), cela fait plus de 83 millions de personnes qui scrutent les moindre faits et gestes de Rihanna sur les réseaux sociaux. La chanteuse vole la vedette à sa consoeur Lady Gaga, qui totalise 81 millions de "Littles Monsters", comme elle aime à les surnommer.



Personnalité la plus suivie sur Twitter (28 millions de followers), Lady Gaga devance Eminem, qui compte le plus de fans sur Facebook (60,3 millions) mais seulement 11,9 millions de personnes sur Twitter.



Découvert sur le site communautaire YouTube, Justin Bieber peut compter sur 26 millions de followers et 45,8 millions de fans, soit autant que Katy Perry, moins suivie sur Twitter (24,6 millions).



La deuxième moitié du classement intègre Shakira (17,6 millions de followers et 52,5 millions de fans), le footballeur portugais Christiano Ronaldo, premier et unique athlète du top, Taylor Swift, Lil Wayne et Selena Gomez.