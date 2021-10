Ski alpin: Pinturault, Kristoffersen, trajectoires parallèles

Les deux favoris pour le Gros globe de cristal Alexis Pinturault et Henrik Kristoffersen partagent pour l'instant un début de saison irrégulier et se retrouvent à Alta Badia (Italie) dimanche et lundi pour un géant puis un géant parallèle où ils devront forcer leur nature.