Rouen. Réouverture de Lubrizol : "la viabilité du site déclinait"

Pour ses dernières auditions de l'année, la commission d'enquête sénatoriale sur l'incendie de Lubrizol à Rouen a entendu, mercredi 18 décembre, trois responsables de l'entreprise. "La réouverture partielle du site a provoqué un certain nombre d'inquiétudes", souligne d'office le président de la commission, Hervé Maurey.

Une réouverture rapide

En préambule, Isabelle Striga, directrice générale de Lubrizol France, a rappelé les "excuses" de l'entreprise après l'incendie. "Le 26 septembre restera à jamais gravé dans la mémoire [...] la réputation de l'entreprise a été balayée." Concernant les causes de l'incendie, elle a confirmé que Lubrizol "continue de penser que l'incendie s'est déclenché à l'extérieur".

Sur la réouverture partielle de Lubrizol, "les équipes ont tout fait, notamment pendant les trois dernières semaines, pour augmenter la sécurité sur le site, indique Isabelle Striga. Nous avons appris des choses avec cet incendie hors norme." Parmi les dispositions appliquées, l'ajout de mur de rétention ou l'engagement de moyens incendies supplémentaires.

Maintien des emplois

Si les responsables de Lubrizol ont organisé des rencontres avec des riverains et des maires, Isabelle Striga comprend l'inquiétude : "De nombreuses personnes avec qui nous avons eu l'occasion d'échanger auraient préféré que nous prenions plus de temps". Un délai supplémentaire pour la réouverture partielle qui n'était pas possible selon Lubrizol. "C'est aussi ce que nous aurions aimé faire, si nous avions eu le choix."

Isabelle Striga Impossible de lire le son.

Isabelle Striga rappelle la difficulté dans laquelle se trouvait l'usine rouennaise, à l'arrêt total depuis l'incendie survenu le 26 septembre. "Chaque jour, la viabilité du site déclinait, à partir de la mi-novembre, nous savions que nos clients avaient consommé tous leurs stocks de secours et si nous tardions, le site n'avait plus de viabilité."

La réouverture partielle de Lubrizol a permis de "maintenir de l'emploi" et de "répondre a minima aux besoins des clients", complète Isabelle Striga face aux membres de la commission d'enquête sénatoriale.