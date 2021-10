Seine-Maritime. L'autoroute A28 fermée à hauteur des Hayons

Un camion de 38 tonnes, chargé de verre, s'est couché sur l'autoroute A28 à hauteur de la sortie Les Hayons, dans le sens Abbeville-Rouen, mercredi 18 décembre, vers 16h10. Le chauffeur est indemne et l'accident n'a pas fait de blessé, mais l'autoroute est complètement fermée entre la sortie Le Four rouge et les Haillons.

À 17h30, les opérations de relevage par une société spécialisée étaient toujours en cours. Elles pourraient être de "longue durée", indiquaient les pompiers de Seine-Maritime. Une déviation a été mise en place et la gendarmerie est sur place pour assurer la circulation.