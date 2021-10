Rouen. Quelle décoration choisir pour les fêtes de fin d'année ?

La traditionnelle décoration vert-rouge-blanc reste la tradition bien ancrée dans le cœur des Français, mais la tendance est aussi à la créativité pour un Noël original et qui tend de plus en plus vers le naturel. Et dans cette quête de naturel, l'écologie s'exprime à travers des matériaux de récupération !

Et voici quelques idées de décoration personnalisée et écolologique avec les conseils de Mathilde Milot, directrice de l'association Citémômes : "Noël, c'est le moment de l'année où le do it yourself prend tout son sens, il fait froid et qu'on a envie de rester chez soi et de partager des activités manuelles, que l'on soit seul ou que l'on partage avec ses enfants." Pour cela, rien de mieux que de faire appel à sa créativité en utilisant du bois, du liège ou bien des tissus, pour une décoration simple et à la fois originale.

Ces créations personnalisées sortent des codes du made in China, vu et revu et souvent coûteux. Pour trouver l'inspiration, Citémômes propose de nombreux ateliers tout au long du mois de décembre. Le programme est à retrouver sur citemomes.fr.