Idée cadeau. Un livre de comptines et une application numérique et musicale

Le rouennais Alexandre Baro est à l'origine de ce concept original destiné à initier les plus jeunes à la musique : "Avec la complicité de plus de 70 musiciens dont Jocelyn Beroard la chanteuse de Kassav et de Jean Deveza l'ancien pianiste de Michel Jonasz, j'ai imaginé un disque de comptines avec des arrangements de qualité, chaque chanson mettant en avant un style musical différent. J'ai ensuite décliné le concept avec des albums illustrés : les supports pouvant être utilisé indépendamment ou combinés !" Promenons-nous dans les bois est le premier album cartonné publié par les Éditions Perroquet Bleu et Baro productions. Une application numérique téléchargeable gratuitement enrichit ce livre : "Cela permet d'animer les images, de faire une lecture musicale du livre dans un style jazz-manouche mais aussi d'offrir d'autres compléments pédagogiques comme un imagier pour enrichir le vocabulaire des enfants, une encyclopédie qui explique le style musical et les instruments, une table de mixage adaptée et même un film sur l'enregistrement studio".

Promenons-nous dans les bois. Illustration Christelle Lardenois. Éditions Baro productions/Perroquet bleu. Tarif 8,90€