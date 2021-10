Normandie. Retraites : la CFDT rejoint le mouvement

Il y avait la CGT, FO, Solidaires, la FSE et la FSU… La CFDT rejoint le mouvement de mobilisation, qui a prévu de manifester un peu partout en France, le mardi 17 décembre, contre le projet de réforme des retraites. Pour la Confédération française démocratique du travail, favorable à un régime universel par points qui, selon elle, "permettra d'avoir plus de justice sociale", c'est l'âge pivot fixé à 64 ans, qui ne passe pas. (Les travailleurs qui partiront à la retraite avant d'avoir atteint cet âge verront leur pension amputée. À l'inverse, ceux qui partiront après ce seuil bénéficieront d'une augmentation de leur pension.) "Nous pensions avoir été entendus par le gouvernement, car nous avions participé à la phase de concertation. Malheureusement, le premier Ministre a annoncé cet âge pivot à 64 ans qui, pour nous, n'a aucune raison d'être. Une ligne rouge a été franchie. Edouard Philippe a fait une grave erreur en n'écoutant pas plus la CFDT", avance Bertrand Brière, secrétaire général de ce syndicat en Normandie.

La CFDT dans la rue

en Normandie

Facilement reconnaissable avec sa couleur orange, la CFDT doit manifester le mardi 17 décembre, un peu partout en Normandie : à Cherbourg, Saint-Lô, Caen, le Havre, Rouen, Dieppe, Flers, Evreux, Condé-sur-Noireau, certainement sur Alençon, et peut-être aussi à Lisieux.

Un syndicat qui était absent de la mobilisation jusqu'à maintenant. "Car nous n'avions aucune raison de rentrer dans la manifestation, qui ne voulait pas et qui ne veut toujours pas d'une réforme du système, tout en sachant que le projet n'était pas connu. Aujourd'hui, nous le connaissons et il y a cet âge pivot, qui incite les gens à travailler jusqu'à 64 ans. C'est sur ce point qu'on appelle à manifester". Bertrand Brière conclut : "Nous savons les conditions dans lesquelles nous voulons une réforme du système."