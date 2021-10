De l'eau dans le gaz entre les syndicats dans la Manche ?

C'est ce qui ressort en tout cas de cette communication commune de la CFDT Pays du Cotentin et de l'UNSA Manche. Ces derniers dénoncent l'attitude d'une autre organisation qui lors d’une rencontre de l’intersyndicale départementale qui s’est tenue à Saint-Lô aurait "imposé ses choix d’horaires contre l’avis des autres organisations, en particulier la CFDT et l’UNSA. Ces dernières souhaitaient une manifestation en fin d’après-midi notamment pour Cherbourg car plusieurs secteurs d’activité n’ont pas déposé de préavis de grève pour le 14 novembre. Une mobilisation en fin d’après midi aurait permis de rassembler les salariés des TPE et PME ainsi qu'une majorité du secteur public."

Les deux syndicats dénoncent également la trop grande implication d'un parti politique d’extrême gauche qui, selon eux, "s'approprie l’appel à mobilisation confédérale en se disant au côté des syndicats".