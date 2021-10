Rouen. Paris en train vapeur pour profiter des illuminations de Noël

C'est la nouvelle excursion que propose le Pacific vapeur club (PVC), association de passionnés du matériel ferroviaire ancien, au départ de Rouen (Seine-Maritime). Un voyage dépaysant pour profiter pleinement des animations des magasins des grands boulevards parisiens et plus encore ! Frédéric Polbos, président du Pacific vapeur club nous annonce le programme :

Quelles seront les conditions de voyage ?

"Cette fois-ci nous marquons aussi un arrêt à Mantes-la-Jolie et à Vernon donc les voyageurs peuvent choisir de nous rejoindre à mi-parcours également. De plus, devant la demande croissante, les amateurs de vélo peuvent aussi emmener leur bicyclette à bord moyennant un supplément de 5€. Nous pourrons embarquer au total 262 passagers dont 48 en wagon de premières classe. Avec un supplément de 20€ nous assurerons à bord un service à la place avec champagne et toast de foie gras dans une ambiance très festive. À bord, la voiture-bar reste ouverte en permanence et on peut s'y procurer une restauration légère. Enfin tous nos bénévoles restent à disposition de nos voyageurs pour parler de leur passion et des actions menées par l'asso. C'est toujours très convivial !"

Comment s'organise un tel voyage ?

"C'est une excursion qui exige une longue préparation en amont. La locomotive Pacific 231 G 558 consomme 1,5 tonne de charbon aux 100km. Nous brûlerons donc 6 tonnes de charbon aller-retour et il nous faut 110 litres d'eau pour faire 100 km. Le tender (la réserve d'eau) sera alimenté lors d'une pause en gare de Mantes-la-Jolie car sa contenance n'est que de 50m3. Le train mettra trois heures à rejoindre Paris avec une vitesse moyenne de 60 à 90 km/h et des pointes à 100km/heure. Et pour activer la loco nous avons constitué deux équipes de quatre chauffeurs et quatre mécaniciens qui se relayent car c'est une activité très physique. Quant à l'équipage, de nombreux bénévoles encadrent l'excursion entre l'accueil, le contrôle des billets, le service au bar ou encore les gardiens de porte, et tous sont investis pour faire de cette excursion un vrai moment de bonheur !"

Une fois à Paris que proposez-vous aux voyageurs ?

"Les voyageurs seront libres de profiter par eux-mêmes du quartier des grands magasins, des vitrines animées par des automates au Printemps et des illuminations de Noël ou de participer à une balade en bus pour un supplément de 23€. Nous avons fait appel à deux associations, Bus parisiens et Sauvabus, qui font circuler des bus anciens à travers Paris. C'est un moyen original de découvrir la capitale de la concorde à la place Vendôme, au cours d'une heure de balade. Ces associations partenaires ont finalement le même objectif que nous au PVC : nous faisons rouler du matériel ancien SNCF et eux remettent en état et utilisent des bus RATP qui font aussi aujourd'hui partis du patrimoine."

À quelle fréquence organisez-vous des voyages sur paris avec la locomotive vapeur ?

"Cette année le PVC a emmené des passagers à Dieppe pour un train cabaret cet été et pour la fête de la coquille et du hareng en novembre, mais la locomotive a aussi été affrétée par l'office de tourisme Terres de Caux. Le 26 octobre dernier, nous avions organisé un voyage en train vapeur pour Paris et nous réitérons avec ce train des illuminations de Noël. Cette année est vraiment spéciale puisque c'est le deuxième voyage parisien de l'année alors que nous n'étions pas allés à Paris depuis 2007. C'est toujours compliqué d'organiser des voyages en locomotive vapeur vers Paris à cause des travaux et de la densité du trafic. C'est surtout une occasion à ne pas louper car la locomotive s'apprête à subir sa révision en octobre prochain et elle sera au repos pour deux ans minimum."

Pratique. Samedi 21 décembre départ à 11h04 de Rouen. De 29 à 79€. pvcasso.fr