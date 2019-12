Briouze. Art-Sonic #25 dévoile son affiche

Déjà 25 ans, mais fidèle à son esprit festif, le festival Art-Sonic organisé à Briouze n'a pas pris une ride. Art-Sonic, c'est 500 groupes programmés, 100 000 festivaliers accueillis ces cinq dernières années, des tarifs abordables, une taille idéale, l'ambiance de son camping, qui l'ont érigé parmi les plus célèbres rassemblements culturels normands. Art-Sonic est porté par une association depuis sa première édition en 1996. En 2019, il a rassemblé plus de 500 bénévoles, 120 partenaires et mécènes et 21 000 festivaliers dans son petit bourg de 1 700 habitants. En 25 éditions, le meilleur petit festival de France, et aussi le plus grand de l'Orne, a su grandir sans perdre son ADN : allier l'intensité du live, le confort et la fête et réunir tous les publics.

La 25e édition d'Art-Sonic à Briouze se dévoile. - Eric Mas

Place à cette édition du 25e anniversaire, avec les premiers noms d'artistes, dévoilés vendredi soir 13 décembre. Il s'agit de Lomepal, Rone, Nova Twins et Tsew The Kid.