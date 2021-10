L'hommage de L.Beauvais à J.Vico

"C’est avec une grande émotion et tristesse que j’ai appris le décès de Jacques Vico des suites d’une longue maladie. Figure de la résistance, membre du groupe Robert puis du réseau Hector, il s’engage ensuite dans la 2ème DB.



Président de l’Union des Combattants Volontaires de la Résistance du Calvados, il a su faire vivre le souvenir de la résistance et garder intact l’hommage dû à tous les héros de la Bataille de Normandie qui ont contribué à rendre la Liberté au pays et à l’Europe.



Toute sa vie, il a été un combattant infatigable au service du devoir de mémoire. Il n’a eu de cesse de faire découvrir aux collégiens et lycéens le message de ce combat et de porter des valeurs humanistes auprès de ces jeunes générations.



Je salue l’homme de conviction et d’action qui a su mettre son engagement au service d’un idéal. J’adresse mes très sincères condoléances à son épouse, à ses enfants et à tous ses proches."

Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-Normandie