Alençon. Municipales 2020. Le projet d'Emmanuel Darcissac

"Plus de 100 personnes engagées dans l'association Tous pour Alençon et plus de 500 personnes ont participé à ce projet", explique l'équipe de campagne. Cela a permis à Emmanuel Darcissac (LREM) tête de liste Alençon, l'union fait notre force ! de présenter ses premiers engagements, à commencer par l'emploi, avec la création de l'agence Alençon-Attractivité, composée de 20 chefs d'entreprise, pour accompagner les porteurs de projets. C'est le projet de création d'un nouvel hôpital (150 à 200 millions pour un dossier qui durera 10 ans), le prolongement du réseau de chaleur jusqu'à la future nouvelle gendarmerie. C'est aussi un plan vélo avec des pistes cyclables et des cheminements doux et 100 % d'alimentation bio ou sans pesticide dans les cantines. Citons aussi les promesses de planter 1 200 arbres dans la ville ou de créer un parc de véhicules électriques partagés (voitures, scooter, trottinettes), loués par la ville. Plus surprenant, la création d'une Maison des saveurs, lieu de ressources pour cuisiner.

Baisse du foncier

Le maire sortant promet une baisse des impôts fonciers de 1 %, mais aussi la remise à plat de la collecte des déchets à laquelle "personne ne comprend rien" et la construction de deux parkings à étage (Plénître et Dentelle). Ce sera aussi la poursuite des aménagements des berges de la rivière Sarthe. De gros équipements sont également au programme du candidat, qui propose un nouvel équipement culturel, mais aussi un nouvel équipement (1 500 places modulables) pour le sport (basket), une nouvelle salle d'escrime et la rénovation de la place Foch.