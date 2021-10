Le Havre. Fermeture définitive du E.Leclerc des Docks en janvier

C'est désormais officiel. Le magasin E.Leclerc des Docks Vauban du Havre (Seine-Maritime) va définitivement baisser le rideau, sans doute entre la 2e et la 3e semaine de janvier 2020. En cause, plusieurs facteurs selon la direction : le montant du loyer, le fait que le magasin ne soit pas rentable, la fin de la gratuité du parking des Docks et l'arrivée prochaine de l'enseigne Lidl au sein du quartier Massillon. La trentaine d'employés, pour la plupart en CDD, sera dans la mesure du possible rapatriée sur l'hypermarché E.Leclerc de Gonfreville-l'Orcher et sur le Drive du centre-ville du Havre, qui doit ouvrir le mardi 14 janvier 2020.