Le Havre. Ils cambriolent un restaurant

Dimanche 8 décembre, vers 6 heures du matin, l'alarme du restaurant chinois Le Palais impérial, rue Aristide-Briand au Havre s'est déclenchée. Une équipe de police secours s'est rendue sur place. À leur arrivée, un jeune tentait de prendre la fuite par une fenêtre. Il a été arrêté. Les policiers fouilleront ensuite l'établissement et tomberont sur son complice. Il avait sur lui un marteau et une lampe torche. Les enquêteurs vont retrouver sur eux un butin assez important. Ils ont un peu de tout : chéquiers, monnaie, tablette, lunettes de luxe et autres babioles. En garde à vue, l'un des jeunes (20 ans) a tenté de dissimuler son identité. Et pour cause, il était recherché pour d'autres vols. L'individu est très défavorablement connu par les forces de l'ordre. Son complice âgé de 18 ans était ivre. Il est lui aussi connu de la police.