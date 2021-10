On regarde quoi à la TV ce week-end à part les J.O

Samedi 4 août

"Marilyn, dernières séances", Arte, 20h45

Le monde célèbrera le cinquantième anniversaire de la mort de l'icône Monroe dimanche 5 août. Avec ce film, la chaîne franco-allemande rend hommage à la brune devenue la blonde la plus célèbre du 7e Art. Signé Patrick Jeudy, il explore notamment les souvenirs du psychanalyste Ralph Greenson, son dernier confident.

"Toute la musique qu'on aime", TF1, 20h50

Pour ceux pour qui samedi soir rime avec musique, TF1 propose une nouvelle édition de Toute la musique qu'on aime. Nikos Aliagas s'est adjoint les services de Jenifer, Anne Roumanoff ou encore Orlando afin de faire découvrir Rome aux téléspectateurs, mais aussi de revisiter la variété sur le petit écran.

Dimanche 5 août

"Bridget Jones : L'Age de raison", TF1, 20h50

Une semaine après l'épisode original, la Une livre la suite des aventures de la trentenaire boulotte et rigolote, toujours partagée entre le gentil Mark Darcy et le méchant Daniel Cleaver, campés respectivement par Colin Firth et Hugh Grant.

"Beaumarchais l'insolent", Direct 8, 20h45

La chaîne de la TNT propose de revoir cette biographie de l'auteur du Barbier de Séville et de Madame Figaro. Fabrice Luchini y est encore au top de sa forme, face à Sandrine Kiberlain et Jacques Weber.

"The Full Monty, le grand jeu", TMC, 20h45

Sensation sortie en 1997, ce long métrage a participé à relancer la comédie sociale british, avec son histoire de chômeurs adeptes du striptease. Le film de Peter Cattaneo a aussi contribué à propulser les carrières de Tom Wilkinson et Robert Carlyle.