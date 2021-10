Saint-Laurent-de-Cuves. Papillons de nuit : la billetterie est ouverte

Le festival fêtera ses 20 ans, les 29, 30 et 31 mai prochain. À ce titre-là, le cru 2020 s'annonce déjà comme un millésime, après une année 2019 déjà exceptionnelle et synonyme de record. Les organisateurs annoncent d'ailleurs que l'édition anniversaire permettra certainement de passer "la barre symbolique du million de spectateurs accueillis depuis le début de l'aventure".

La billetterie du festival Papillons de nuit 2020 ouvre ses portes le mardi 26 novembre à 18 h, mais les forfaits écoulés à ce moment-là ne seront pas les premiers, puisque 1 000 l'avaient déjà été, le 9 juin, au dernier jour de l'édition 2019.

Les organisateurs, qui indiquent que "les tarifs n'ont pas augmenté depuis 2017", n'ont pas non plus changé, depuis quatre ans, le principe qui régit la billetterie : plus le festivalier qui participe à Papillons de nuit achète tôt son billet, plus il bénéficie d'un tarif réduit. À l'épuisement du quota de chaque tarif, le suivant est activé instantanément. Ainsi, la billetterie est disponible en continu. La contrepartie des avantages tarifaires, c'est le fait de ne pas connaître la programmation dont les premiers noms ne seront dévoilés qu'en décembre.