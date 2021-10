Falaise. La Belle et la bête contée au Château

À Falaise, le Château Guillaume Le Conquérant fait place à la féerie du célèbre conte La Belle et la bête, à l'occasion d'une visite contée inédite. Samuel Barth, chargé de promotion nous explique le concept de ce rendez-vous.

Après avoir retracé l'histoire de La Belle au bois dormant, l'histoire inédite du Chevalier Noé, c'est cette fois La Belle et la bête qui se présente aux visiteurs. L'occasion de se réapproprier la célèbre histoire, comme l'explique Samuel Barth.

Pour cette visite, deux options s'offrent au public : un format conté par un des médiateurs du musée ou bien une visite libre qui permet à chacun de s'approprier les textes et l'histoire.

Un format qui séduit énormément le public, puisque des centaines de curieux viennent à chaque ouverture.

Dans le public, on retrouve des scolaires mais aussi des parents et leurs enfants. Intergénérationnel, le conte se veut aussi rassembleur pour des grands-parents souhaitant découvrir les lieux de manière originale. Autre cible, un public souhaitant se réapproprier le dessin animé de Disney.

Cette initiative ne fait que renforcer le rôle précurseur du musée qui a été le premier à se doter d'histo-pad, des tablettes tactiles proposant des mises en scène en réalité augmentée pour faire découvrir le Château de Falaise.

L'exposition-contée La Belle et la bête prend place dans le cadre du programme Normandie Médiévale, qui propose des festivités autour de l'anniversaire du sacre de Guillaume le Conquérant. Des animations à retrouver à Coutances, à Caen mais aussi à Bayeux.

L'exposition contée de La Belle et la bête au Château de Falaise - Ville de Falaise

15 h les week-ends ; 15 h et 16 h 30 pendant les vacances de Noël ; 15 h seulement les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier