Top 12. L'EGR commence fort la saison

Samedi 30 novembre marquait le lancement de la troisième saison du Top 12 féminin pour l'Élan gymnique rouennais qui recevait Hyères au Kindarena.

Les Rouennaises

débutent bien

Malgré une joueuse blessée, Oréane Lechenault, l'EGR présente une équipe bien préparée pour ce premier match contre Hyères, tout jeune promu en Top 12 féminin. Sur la feuille de match, le coach Éric Pasquelin aligne des jeunes joueuses, notamment Capucine Jezequel.

Dès le premier agrès, le saut, les Rouennaises font fort et profitent des erreurs de Hyères pour marquer 2 points sur 3. Ensuite, aux barres asymétriques et à la poutre, les Rouennaises assomment un peu plus leurs adversaires qui cumulent les petites erreurs et perdent beaucoup de points pour concurrencer les Normandes. Et les résultats sont là, sur le dernier agrès, au sol, Rouen casse le suspens avant même le dernier match et au final, s'impose 26-22.

"Les filles s'en sont très bien sorties, on a réussi à marquer quasiment deux points à chaque agrès", confie le coach rouennais Éric Pasquelin en fin de rencontre. L'EGR s'était fixé de faire aussi bien que la saison précédente, 5e au classement, mais leur leader Oréane Lechenault étant blessée, il faudra jouer stratégique et éviter la casse lors de la prochaine rencontre face à Meaux, les championnes en titre. "Il faut qu'on perde le moins de points possible face à Meaux si on veut rester dans le top 5", complète Éric Pasquelin. Le rendez-vous est fixé pour les Rouennaises, samedi 29 février 2020 à Meaux.