Orne. Les Finances publiques réorganisées dans le Perche

Dans le département de l'Orne, la réorganisation des services des Finances publiques n'a pas été un long fleuve tranquille. Depuis le printemps 2019, les personnels ont manifesté à maintes reprises. Les élus se sont inquiétés. Mais la première concrétisation de cette nouvelle organisation a été signée mercredi 27 novembre 2019.

Prélèvement à la source des impôts sur le revenu, télédéclaration : les Finances publiques doivent s'adapter aux évolutions de la société. Le réseau des Finances publiques dans l'Orne prévoit des regroupements des services supports, mais aussi une multiplication des accueils physiques de proximité pour le grand public, dans les futures Maisons France services, à raison d'une par canton, d'ici fin 2021.

La communauté de communes (CDC) des Collines du Perche normand est la première à s'engager, avec des points de contact dans les deux Maisons France services de Val-au-Perche et de Bellême, avec l'engagement de les garder au moins jusqu'à fin 2026. Les élus de la CDC ont adopté cet accord à l'unanimité.

Écoutez leur président, Serge Cailly :

Au 1er janvier 2020, la gestion des collectivités de la CDC des Collines du Perche ornais sera transférée à Mortagne-au-Perche. Un poste de conseiller aux décideurs locaux sera créé pour les collectivités de cette CDC et de sa voisine du Cœur-du-Perche. Deux accueils de proximité du public seront créés dans les Maisons de services, au public de Val-au-Perche et de Bellême. La charte d'engagement entre l'administration des Finances publique et la CDC des Collines du Perche ornais a été signée mercredi soir 27 novembre 2019, en préfecture de l'Orne.

Régis Dachicourt, directeur départemental des Finances publiques de l'Orne :

Selon le directeur départemental des Finances publiques de l'Orne, l'administration fiscale sera présente à terme dans 22 communes de l'Orne, soit dans 10 de plus qu'actuellement.