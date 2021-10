Rouen. Hockey : les Dragons s'imposent en Coupe de France

Mardi 26 novembre 2019, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se déplaçaient chez les Drakkars de Caen pour les 8e de finale de la Coupe de France. Face à un pensionnaire de Division 1, les Jaunes et Noirs se sont imposés sur le score de 3-0.

Rouen n'est pas tombé

dans le piège

Après une grosse domination dans le premier tiers mais face à un bon Ronan Quemener dans les buts du leader de la Division 1, les deux équipes rentrent une première fois au vestiaire sur le score nul et vierge de 0-0. Mais les locaux finiront par céder à la mi-match sur un but signé Vincent Nesa, avant que Nicolas Deschamps ne donne deux buts d'avance aux Rouennais (2-0). La différence de niveau entre les deux équipes permettra aux joueurs de Fabrice Lhenry d'inscrire un troisième et dernier but à la 47e minute de jeu par Anthony Guttig (3-0).

Qualifiés pour les quarts de finale de la compétition de la Coupe de France, les Dragons de Rouen retrouveront la Synerglace Ligue Magnus le vendredi 29 novembre 2019 chez les Aigles de Nice, 10e au classement, qui viennent d'éliminer les Ducs d'Angers.