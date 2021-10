Rouen. 138 paires de chaussures rouges pour 138 victimes de féminicide

Plus de 200 personnes se sont rassemblées, lundi 25 novembre 2019, en fin de journée sur le parvis de la gare de Rouen (Seine-Maritime), pour dénoncer la multiplication des violences faites aux femmes. À l'initiative du collectif Droits des femmes, 138 paires de chaussures rouges ont été déposées sur le parvis, symbolisant les 138 femmes tuées sous les coups de leur conjoint (ou ex-conjoint) depuis le début de l'année. Les participants ont ensuite défilé dans les rues de Rouen sous les cris de "Stop aux féminicides".

Une inquiétude grandissante

"Les féminicides ne se calment pas du tout, il n'y a pas de lois qui nous permettent de régler ces choses-là correctement, donc il faut qu'on continue d'être vigilantes", explique Marithée, une retraitée rouennaise, venue avec une amie au rassemblement.

Sur le parvis, beaucoup de femmes, mais aussi des hommes et des adolescents comme Marie, âgée de 16 ans. Avec la multiplication de ces violences, "ça ne rassure pas du tout". "Savoir qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait au final, et par rapport aux personnes qui portent plainte et que l'État renie, ça inquiète vachement", ajoute la jeune fille.

Des Rouennaises témoignent Impossible de lire le son.

Le rassemblement s'est tenu sur le parvis de la gare SNCF de Rouen. - Amaury Tremblay

A LIRE AUSSI.

Les féminicides en 2019: au moins 116 cas et des scénarios qui se répètent

Violences contre les femmes : manifestations dans le monde, Paris annonce un plan