Musique. Découvrez le nouveau Black M

Dans cette nouvelle vidéo, Black M prend la peau d'un chef d'orchestre, désormais à la rue, qui raconte à des enfants ce qu'il a vécu dans le passé et comment il est arrivé à se retrouver dans cette situation. Les paroles sont d'ailleurs très claires, à plusieurs reprises il chante "Tu peux te trouver au Zénith, et sur le trottoir le jour d'après". Par le demi-masque posé sur son visage, le rappeur souhaite marquer la différence entre la gloire et la défaite.

De son point de vue personnel l'ancien membre de la Sexion d'assaut est toujours sur le devant de la scène, mais il faut quand même l'avouer, son dernier album n'a pas reçu le succès escompté. En effet, ce troisième opus Il était une fois peine à passer la barre des 20 000 ventes (physiques et digitales réunies), alors qu'il est porté par de grands noms du milieu. Vous avez entendu sur Tendance Ouest Dans mon délire ou même Mon beau-frère un peu plus tôt dans l'année. Découvrez aujourd'hui Ainsi valse la vie.

Le rappeur réussira-t-il à remonter cette pente légèrement glissante de cette année 2019 ? Il peut en tous les cas compter sur les fêtes de fin d'année pour booster ses ventes. Tant qu'il ne tombe pas réellement dans la peau du personnage incarné ici, tout va bien !