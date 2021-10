Normandie. Une nouvelle école de formation professionnelle

Un nouveau nom pour un nouveau projet. C'est ce que prévoit l'Association des écoles normandes (Aden). Cette nouvelle école de formation professionnelle est finalement un regroupement de structures de formation déjà existantes sur la région, du Havre au Mans. À partir du 1er janvier 2020, les trois groupes de formation (AIFCC, le groupe ISF et CCI&Caux) ainsi que les écoles de formation des apprentis (IRSAP, ICEP-CFA, ECD-CFA, CFA-IFA) et la seule école portuaire de la région (ETPPFP) n'existeront plus. Ou en tout cas, plus sous le même nom. On parlera désormais de l'Aden.

350 formations

"L'Aden est présent sur une douzaine de thématiques, indique Marc Benard, président d'Aden formations. L'idée est de coller au plus près des besoins des entreprises, à la fois pour les entreprises et pour les demandeurs d'emploi." Ce sont environ 12 000 apprentis qui auront accès à ce large éventail de formations disponibles avant le bac jusqu'à bac +6, qui va désormais gagner en lisibilité. "Un jeune qui démarre sa formation sur le portail d'Alençon pourra la finir au Havre par exemple", ajoute-t-il.