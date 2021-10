Rouen. Big bang festival : portes ouvertes pour les jeunes à l'Opéra

Après le succès de la première édition l'année passée, le Big bang festival est reconduit samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019. Le Théâtre des arts ouvre ses portes à tous les enfants pour l'occasion et propose une très grande variété d'animations. Muriel Rapy, secrétaire générale de l'Opéra de Rouen Normandie (Seine-Maritime), nous annonce le programme :

Quel est le but de l'évènement ?

"Il s'agit d'ouvrir grand les portes de l'Opéra de Rouen aux familles. C'est un week-end festif au cours duquel on offre toute une programmation de concerts, de petits spectacles et d'animations pour faire découvrir la musique aux enfants. Ce festival a été imaginé par la compagnie belge La Zonzo cie. Elle est à l'origine du concept qui a été décliné dans une série de lieux culturels en Europe et au Canada. L'Opéra de Rouen a travaillé en étroite collaboration avec la Zonzo cie pour concevoir ce programme."

Quels types de format proposez-vous ?

"Nous proposons par exemple un concert gratuit avec l'orchestre de l'Opéra de Rouen, une soprano et le jeune chœur du conservatoire de Rouen dans la grande salle : un best-of des airs les plus connus de Mozart. La Zonzo cie complète ce concert en invitant l'illustrateur portugais Jas à réaliser des dessins dans le sable pendant le concert. C'est un concert de 50 minutes et c'est le format le plus long proposé ce week-end. On privilégie surtout les formats courts pour s'adapter au public jeune et multiplier les propositions. Nos jeunes visiteurs composent eux-mêmes leur programme en fonction de leurs affinités et tous nos spectacles sont joués trois ou quatre fois par jour."

Y a-t-il des points communs avec la première édition ?

"Il y a des formes qui sont reconduites par rapport à la première édition comme le concert avec l'orchestre de l'Opéra ou le projet Nomad qui illustre le travail mené en amont du festival avec Jan Van Outryve et le collège Boieldieu avec qui nous sommes partenaire. Pour ce projet, l'artiste de world music s'est inspiré des chansons populaires du monde entier. Les enfants seront sur scène avec le musicien : c'est pour eux beaucoup de fierté et d'émotion de participer à ce concert."

Quelles sont les autres animations proposées ?

"Nous avons aussi convié une fanfare. Elle contribue à faire de ce week-end un moment festif. La fanfare jouera en centre-ville sur la place Saint-Marc et sur la place de la cathédrale et au festival du livre de jeunesse dont nous sommes partenaires de manière à aller chercher le public en ville. Le parvis du Théâtre des arts sera aussi équipé de chapiteaux sous lesquels les enfants pourront faire du trampoline lumineux ou jouer avec des instruments de bois. Et dans l'enceinte du Théâtre des arts, les animations seront disséminées un peu partout afin de découvrir l'envers du décor d'une maison d'opéra : les loges ou les salles de répétition. Et toutes nos équipes sont mobilisées : les maquilleuses maquilleront par exemple les enfants. La grande majorité des spectacles sont gratuits. Seuls ceux pour lesquels la jauge est réduite sont payants mais le prix reste symbolique."

Samedi 30 novembre 12h30 - 19h et dimanche 1er décembre 10h30-17h au Théâtre des arts et en centre-ville de Rouen. De 0 à 3€. Tél. 02 35 98 74 78

A LIRE AUSSI.

Le festival Chants d'elles célèbre ses 20 ans

Festival Vibrations 2019 : une bouffée d'oxygène à Rouen !