Caen. Svavar Knútur et Silly Boy Blue clôturent les Boréales

Pendant dix jours, le festival les Boréales met à l'honneur les cultures nordiques et baltiques à Caen (Calvados) et en Normandie, avec de nombreux musiciens, plasticiens, photographes, auteurs, danseurs ou encore cinéastes.

Une clôture musicale

La soirée qui clôt la 28e édition aura lieu au Cargö, le dimanche 24 novembre à 18 h 30. Pour cette fin de festival, deux artistes à ne pas manquer : Svavar Knútur et Silly Boy Blue. Le premier aime s'appeler le trou­ba­dour islan­dais et chante aus­si bien dans sa langue natale qu'en anglais, accompagné à la guitare ou au ukulélé. Derrière le second se cache en réalité une jeune Nantaise, Ana Benab­del­ka­rim, actuellement basée à Paris. Sa musique, d'une grande douceur, dégage un genre mélancolique et nostalgique inspiré de la noirceur new wave présente dans les années 1980.

Pour la prochaine édition 2020, le Danemark sera cette fois-ci à l'honneur, pour encore plus de découvertes et de sensations.

Pratique. Dimanche 24 novembre 2019 au Cargö, ouverture des portes à 18 heures. Gratuit.