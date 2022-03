Calvados. Découvrez le palmarès des auto-écoles

Vous vous posez peut-être la question si vous envisagez de vous lancer dans l'apprentissage du permis de conduire… Quelle est donc la meilleure auto-école du département ? Le site internet Codeclic a établi son palmarès, en se basant sur les derniers taux de réussite officiels des auto-écoles au permis de conduire, données récoltées par le ministère de l'Intérieur, pour l'année 2018.

58,48 % de moyenne dans le Calvados

C'est une auto-école de Caen, 20 de conduite, qui pointe en tête du classement avec 75,82 % de réussite (pour 91 candidats) pour son antenne de l'avenue Cheron. Vient ensuite Ifs Auto-école avec 72,73 % de réussite (pour 77 candidats) et l'Auto-école Fontaine-Etoupefour avec 72,22 % de réussite (pour 36 candidats).

Codeclic invite cependant à nuancer ce taux, évalué à 58,48 % en moyenne dans le Calvados. "Il ne prend pas en compte notamment le nombre d'heures de formation effectuées par le candidat avant sa présentation à l'examen ou encore la localisation de l'établissement". Par ailleurs, le tarif de l'heure de conduite n'est pas non plus pris en compte. Le nombre de candidats varie lui aussi d'un établissement à l'autre, certaines auto-écoles ayant par exemple permis à plus de 700 personnes de passer l'examen en 2018.

À Caen , les deux antennes de 20 de conduite occupent les deux premières marches du palmarès et Chemin-Vert Conduite est troisième avec 67,67 % de réussite pour 133 candidats.

À Bayeux , l'auto-école qui affiche le meilleur taux de réussite est Viking Bayeux Auto-école avec 64,73 % de réussite pour 275 candidats, suivie de l'École de conduite de Vallée des Près (63,87 % de réussite pour 429 candidats) et de l'Auto-école de la place (61,36 % de réussite pour 88 candidats).

À Lisieux , Lexo Auto-École occupe la première place (68,83 % de réussite pour 154 candidats) suivie de l'Auto-école de la République (66,99 % de réussite pour 103 candidats) et de Mercure Formation (65 % de réussite pour 100 candidats).

À Vire, seules deux auto-écoles sont dans ce palmarès : la Compagnie des permis avec 64,88 % de réussite pour 299 candidats et l'Espace conduite Lair avec 58,23 % de réussite pour 158 candidats.

Le palmarès complet est consultable ici.