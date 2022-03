Canicule : veille saisonnière à Caen

Cela correspond notamment à l’installation d'un dispositif de veille biométéorologique, assuré par Météo-France et par l’Institut de veille sanitaire, afin de détecter au mieux la survenue d’une éventuelle canicule.

Comme chaque année, la Ville de Caen vient en aide aux personnes les plus fragiles et isolées, notamment les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite.

Le plan canicule s’appuie sur 5 actions :

les mesures de protection des personnes à risque, hébergées en institutions (personnes âgées, personnes handicapées) ou hospitalisées en établissements de santé,

le repérage individuel des personnes à risque, grâce au registre des personnes âgées et des personnes handicapées isolées tenu par les communes,

les alertes, sur la base de l’évaluation biométéorologique,

la solidarité vis-à-vis des personnes à risque, grâce au recensement et aux dispositifs de permanence estivale des services de soins et d’aide à domicile et des associations de bénévoles,

le dispositif d’information et de communication, à destination du grand public, des professionnels et des établissements de santé.

Les 2 autres niveaux du plan canicule, activables en fonction de la situation, sont :

le niveau de mise en garde et actions, déclenché par les préfets des départements concernés lorsque les conditions météorologiques l’exigent,

le niveau de mobilisation maximale, déclenché au niveau national sur instruction du Premier ministre dans le cas où la canicule est aggravée par d’autres facteurs (rupture de l’alimentation électrique, pénurie d’eau potable, saturation des établissements de santé...).

En cas d’urgence, appeler le 15 (S.A.M.U.). Pour les personnes concernées par ces mesures, contactez le 02 31 15 38 57.

Des conseils pour bien vivre en période de fortes chaleurs :

Ne pas sortir aux heures les plus chaudes.

Ne pas faire d’efforts physiques intenses.

Ne pas rester en plein soleil.

Fermer les volets pour tenir son logement à l’abri de la chaleur.

Manger normalement (fruits, légumes, soupes).

Boire régulièrement de l’eau pour éviter la déshydratation (pas d’alcool).

Se rafraîchir régulièrement.

Être attentif aux personnes fragiles.

La Ville de Caen propose dans les foyers résidences du C.C.A.S. des pièces rafraîchies où les personnes qui le souhaitent peuvent se reposer aux heures les plus chaudes de la journée.

Pour connaître l’établissement le plus proche, contactez le 02 31 15 38 38. Ouvert à tous.