Caen : le plan canicule mis en place

Le plan canicule remplit à la fois un rôle d'information et d'accompagnement préventif (mesures de protection des personnes, repérage des individus à risques, permanences de services de soin et d'associations…).



Il s'organise en trois temps, selon la gravité de la situation : la veille saisonnière, le niveau mise en garde et actions, le niveau de mobilisation maximale.



Dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées (E.H.P.A.D.) du CCAS de la Ville de Caen, chacun peut venir se reposer dans des pièces rafraîchies aux heures les plus chaudes de la journée.



Pour connaître l’établissement le plus proche, le numéro à connaître est le 02 31 15 38 38.