Pas de chance pour les vacanciers et les acteurs locaux du tourisme : les nuages ont recouvert une bonne partie du Bessin. A Bayeux, il ne faisait guère plus de 20°C hier dans l'après-midi. Un peu plus à l'est sur la côté, à Bernières, le thermomètre affichait 18°C à 15h. Seuls les amateurs de fraîcheur auront apprécié.