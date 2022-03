Terrible collision entre deux véhicules près de Lessay

Peu après 6 heures ce dimanche matin, une voiture et un véhicule utilitaire sont entrés en collision, en pleine ligne droite, au niveau de la commune de Bretteville-sur-Ay, sur la route touristique département 650, entre Lessay et Portbail. L'hélicoptère de la Sécurité Civile a été dépêché sur place. Bilan : quatre blessés graves, des jeunes agés d'une vingtaine d'années. Deux d'entre eux ont été héliportés vers le CHU de Caen et l'hôpital de Saint-Lô. Les deux autres victimes ont été évacuées par ambulances vers les centres hospitaliers de Saint-Lô et de Cherbourg. L'axe routier a été coupé à la circulation et dévié. Une vingtaine de sapeurs-pompiers et les équipes du SMUR ont été mobilisés sur ce terrible accident.