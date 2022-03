Caen. Des couches jetables et écologiques pour les bébés

"Chez BébéO'Sec nous sommes spécialisés dans les couches lavables et sur le zéro déchet. Nous privilégions les marques françaises et locales", explique Mélanie Bruneau, cogérante de la boutique qui a ouvert ses portes à Caen (Calvados), le vendredi 25 octobre 2019. BébéO'Sec propose des formules de location et des formules d'entretien. "Chez BébéO'Sec on s‘occupe de tout !", complète Mélanie.

Pratique. 5 rue de Bayeux, 14000 Caen. Tel. 02 31 08 89 50

