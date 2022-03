Tennis de table. Pro A : sans faute pour Caen devant Villeneuve-sur-Lot

Après son revers de la semaine dernière face à Rouen, les Caennais (Calvados) avaient à cœur de renouer avec la victoire et ainsi oublier cette dernière soirée d'Halloween. Pour ce faire, il fallait battre le dernier du championnat, Villeneuve-sur-Lot, qui comptabilisait quatre défaites en quatre sorties avant ce match face à Caen.

Caen s'impose dans la difficulté mais distance son adversaire

La soirée commence très bien pour le Caen TTC. L'Italien Niagol Stoyanov s'impose 3-0 en à peine 30 minutes face à l'Ukrainien Yevhen Psyshchepa (11-7, 11-6, 11-6). Pour ce premier match, le camp normand n'a pas eu de sueurs froides. La deuxième rencontre, elle, est beaucoup plus disputée. Le Caennais Antoine Hachard et son adversaire du soir Nima Alamian se livrent une belle bataille. Les quatre premiers sets sont très serrés, contrairement au cinquième qui voit rapidement s'imposer le joueur caennais. Le Caen TTC mène deux à zéro grâce à cette belle victoire (11-8, 8-11, 15-13, 7-11, 11-1). Le troisième match oppose le Caennais Stéphane Ouaiche à Vassily Lakeev. Pour sa deuxième rencontre à domicile, l'ancien joueur de Villeneuve s'impose dans la difficulté (7-11, 11-8, 9-11, 11-7, 11-8) et permet à Caen de s'imposer 3-0.

La réaction

Stéphane Ouaiche (joueur Caen TTC) : "On souhaitait au moins une victoire donc 3-0 c'est le score parfait pour nous. Niagol a vraiment bien joué et Antoine a gagné dans un match serré et moi aussi sur le dernier match, même si j'ai vraiment eu du mal. J'ai été malmené tout le match, mais je suis content d'avoir réussi à m'en sortir. Ce n'était pas facile car je jouais le moins bien classé des trois donc on peut se dire que ça va passer rapidement, et au final son système de jeu m'a dérangé, surtout ses services. C'était un match très difficile, mais je suis content de m'en être sorti."

Le prochain rendez-vous

Grâce à ce succès, le Caen TCC monte provisoirement à la 5e place du classement, avec le même nombre de points que Saint-Denis et Cergy-Pontoise. Même si les autres équipes de Pro A ont toutes un match en moins, les Caennais prennent une distance non négligeable avec leur adversaire du soir. Pour la prochaine journée, les Caennais recevront le club de La Romagne. Ce match se déroulera le mardi 19 novembre, à 19 h 30, au gymnase Rufa du Stade Hélitas.

Charles Mesnildrey

