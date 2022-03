Agon-Coutainville. Une information judiciaire ouverte après le naufrage meurtrier

Une enquête avait été ouverte après le chavirage d'une vedette survenu le lundi 12 août 2019 sur la commune d'Agon-Coutainville (Manche) causant la mort de trois enfants de 13, 9 et 7 ans.

Selon le parquet, les investigations qui ont duré près d'un mois "ont permis de recueillir le témoignage des parents des jeunes victimes, des sauveteurs primo-intervenants et de préciser les circonstances factuelles de ce naufrage".

Une information judiciaire pour homicide involontaire

L'enquête "clôturée le 24 septembre 2019" et "laissant subsister quelques zones d'ombre" débouche sur l'ouverture d'une "information judiciaire, contre X, du chef d'homicides involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement".

L'information confiée à un juge d'instruction devra "préciser les causes et les circonstances du naufrage au regard notamment de l'état du navire, de la réglementation applicable, des conditions météorologiques et de l'expérience du pilote", indique le parquet.