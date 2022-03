Alençon. Municipales 2020 : le député Joaquim Pueyo est candidat

La campagne pour les élections municipales de mars 2020. À Alençon (Orne), Joaquim Pueyo, ancien maire et ancien président de la communauté urbaine, actuel député Nouvelle gauche (NG), a officialisé sa candidature lundi 4 novembre 2019, sollicité par le collectif Ensemble Alençon 2020, au terme d'une réflexion lancée au printemps précédent.

Le candidat rappelle que beaucoup de travaux à Alençon (Anova, le pôle d'échange de bus, la gare SNCF, le quartier de la Providence, l'aménagement des cours du château, l'usine des eaux, etc.) ont été réalisés ou lancés sous sa mandature. Joaquim Pueyo brigue le mandat de maire et de président de la communauté urbaine (CUA), "car le couple ville/CUA ne peut souffrir de divergences, pour faire d'Alençon et de la CUA une agglomération qui doit peser en Normandie".

Pas d'étiquette mais des soutiens

"Je plaide en faveur d'un seul et même exécutif, pour poursuivre le travail de modernisation avec sérénité", explique Joaquim Pueyo, qui se définit "pour une gauche d'ouverture, à la tête d'une liste sans étiquette, mais sans doute avec des soutiens". Le candidat explique : "le prochain mandat sera placé sous le signe de la participation des habitants, ce sera un vecteur fort du prochain mandat".

Quant à la question de ses divergences de vues avec Emmanuel Darcissac, qui lui a succédé dans le fauteuil de maire : "ce qui m'intéresse, c'est le futur, c'est l'avenir, je veux être dans le positif, pas dans la controverse. Il y a eu une parenthèse. Les électeurs en tireront les conséquences". S'il est élu, c'est Chantal Jourdan, son actuelle suppléante à l'Assemblée nationale, qui deviendra députée. Joaquim Pueyo explique sa candidature :