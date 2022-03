Anniversaire. 1989-2019 : la chute du Mur de Berlin

Trente ans déjà... Le 9 novembre 1989 éclatait un formidable coup de théâtre : l'ouverture soudaine du Mur de Berlin par les autorités est-allemandes en pleine déliquescence, et la fraternisation de milliers de Berlinois de l'Est avec des milliers de Berlinois de l'Ouest en une fête gigantesque, surréaliste, relayée par toutes les télévisions du monde. Images évidemment inoubliables pour les générations européennes qui avaient connu la Guerre froide...

L'Allemagne, leader ?

Ce fut aussi un tournant historique pour la République fédérale d'Allemagne : réunification, c'est-à-dire annexion de l'Allemagne de l'Est par celle de l'Ouest. Déménagement de la capitale fédérale de la petite ville de Bonn à la vieille métropole de Berlin. Et très vite, nouvelle politique extérieure allemande : Berlin récupère sa zone d'influence. Trente ans plus tard, l'Allemagne est-elle encore le leader de l'Union européenne ? Guetté par la récession économique, politiquement affaibli, le gouvernement de Berlin hésite. Et voit Paris profiter de cette hésitation pour tenter de prendre à son tour le rôle de leader.

