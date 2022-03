humour. Mondeville nous fait "mourir de rire"

Le festival d'humour Mondeville sur Rire est de retour à partir d'aujourd'hui avec des humoristes prêts à nous faire "mourir de rire". De Didier Super à Lolla Wesh en passant par Charles Nouveau et Jamie Adkins, cette semaine s'annonce comique. Beaucoup de jeux de mots et d'humour noir attendent les amateurs de stand up.

Une soirée d'ouverture

C'est la nouveauté cette année. Ce vendredi 8 novembre, l'équipe de Mondeville animation organise une cérémonie d'ouverture. Le jeune hypnotiseur de spectacle Julien Mameli et l'humoriste Lolla Wesh monteront sur la scène afin de partager leur talent et de faire de cette cérémonie d'ouverture, une soirée inoubliable.

Pratique. Festival du 6 au 19 novembre au carrefour socio culturel et sportif de Mondeville. Tél. 02 31 82 22 73.

A LIRE AUSSI.

Théâtre à l'Ouest à Rouen : une programmation source de bonne humeur

Venezuela: pour oublier la crise, place à l'humour

Le Brexit, quelle bonne blague!

Faire rire avec l'info, un espace réduit entre Trump et fake news

Humour d'Origine Caennaise : déjà la 10e édition !