Orne. Sécheresse : les ultimes restrictions sont levées

Suite aux précipitations du mois d'octobre 2019, les débits des cours d'eau du département de l'Orne ont connu une hausse significative et durable. Au vu de l'évolution de la situation, la préfète a décidé lundi 4 novembre 2019 de lever l'ensemble des mesures de restriction des usages de l'eau en vigueur dans le département.

Sécheresse importante

Cette année 2019 aura été marquée par une sécheresse hydrologique très importante. Le placement de deux bassins en crise pendant trois semaines est une mesure exceptionnelle pour un département comme l'Orne. Dans un premier temps, des contrôles pédagogiques ont été diligentés par les services compétents. Des suites, administratives ou judiciaires, ont été données dans un deuxième temps aux infractions constatées.

Économiser l'eau

Ce type de sécheresse risque de se produire de façon plus régulière à l'avenir, au vu des changements climatiques. Et la préfecture d'expliquer que nous devons avoir conscience de la rareté grandissante de la ressource en eau, et adapter en conséquence nos comportements collectifs et personnels, en période hivernale, pour favoriser une bonne recharge des nappes phréatiques, comme en période estivale pour réserver la ressource aux usages prioritaires.

